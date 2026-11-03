El Gobierno Vasco aumentará un 6,7 % la financiación de la Universidad del País Vasco (EHU) en 2027, hasta alcanzar los 461 millones de euros. La partida crece en 29,1 millones respecto a este año y se enmarca en el presupuesto del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, que dispondrá de 698 millones de euros, un 6 % más que en 2026.

El consejero del área, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha presentado este martes las cuentas en la comisión de Hacienda del Parlamento Vasco. Según ha destacado, la aportación a la universidad pública ha aumentado un 20 % en los últimos tres años, lo que supone 75 millones de euros más.

371 millones para financiación ordinaria

De los 461 millones previstos para EHU, 371 millones corresponden a la financiación ordinaria, un 7,5 % más que en 2026. Otros 45,1 millones se destinarán al contrato-programa; 20,1 millones, a los complementos retributivos del profesorado; y los 25 millones restantes, al Plan Plurianual de Infraestructuras.

El presupuesto para becas se mantendrá prácticamente estable, con 34,4 millones de euros. Más del 90 % de esta cantidad se destinará a ayudas generales para el alumnado.

El consejero ha valorado también la mejora de las relaciones entre el Gobierno Vasco y EHU. Ha reconocido que hace un año atravesaban una situación diferente, pero considera que el diálogo mantenido desde entonces ha dado resultados positivos.

163 millones para investigación e innovación

La investigación y la innovación contarán con 163 millones de euros en 2027, un 8,9 % más que el ejercicio anterior en el caso de la financiación de proyectos.

Entre las principales partidas, destacan los 51,6 millones destinados a formación, movilidad y captación de personal investigador, un 8,4 % más. Además, la financiación de la formación predoctoral y postdoctoral alcanzará los 20,6 millones, un 34 % más que en 2024.

Por su parte, los proyectos de investigación e innovación recibirán 72,1 millones de euros. La inversión en infraestructuras será de 30,7 millones, mientras que las actividades de divulgación científica y los programas de digitalización dispondrán de 9,4 millones.

EH Bildu reclama diálogo permanente

Durante el debate parlamentario, EH Bildu ha pedido mantener una interlocución permanente entre el Gobierno Vasco y EHU y abordar las necesidades estructurales de la universidad para garantizar su suficiencia financiera.

El PP, por su parte, ha reclamado evaluar si el aumento presupuestario se traduce en mejoras de la competitividad, la excelencia educativa y la retención del talento. Los partidos que sustentan al Gobierno Vasco han valorado positivamente el incremento de la inversión y han destacado el carácter histórico de las cuentas.