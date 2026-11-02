El impulso al uso del euskera aumenta su presupuesto un 12,2 % hasta los 105 millones

Las iniciativas orientadas hacia el impulso del conocimiento y el uso del euskera en Euskadi verán incrementado su presupuesto en un 12,2 % en 2027 hasta alcanzar los 105 millones, de los que HABE recibirá 69,6 millones, un 8,9 % más que el pasado año.

El presupuesto de este departamento para 2027 alcanza los 442,8 millones de euros, un 7 % más que este año para "medidas reales para la cultura, el euskera y el deporte".



Las dos partidas más importantes son para Política Lingüística con 105,1 millones y para EiTB con 202 millones, en ambos casos con crecimientos del 12,4 y del 5,3 %, respectivamente.

El área de Cultura contará en 2027 con 93,2 millones de euros (+7,4 %), de los que 53,8 millones (+10,2 %) son para el programa de Promoción de la Cultura.

El audiovisual será el sector que más crezca con 16 millones (+17,5 %), que alcanza los 25 millones con la aportación de EITB.

La música contará con 15,5 millones (+8,6 %) y las artes escénicas con 4,5 millones (+12,2 %). La cultura tradicional recibirá 1 millón (+20 %).



El patrimonio cultural absorberá 39,4 millones (+3,9 %), de los que 20,4 se destinarán al Sistema Vasco de Museos.



El área de Actividad Física y Deporte dispondrá de 15 millones, de los que 4,5 se centran en el deporte de alto nivel, con 3,4 millones para las instalaciones del Centro Vasco de Deporte de Alto Nivel (Getxo).



El proyecto reserva también una partida de 5,2 millones para el Instituto Etxepare como el fin de proyectar el euskera y la cultura vasca en el mundo.



Emakunde sustituye las subvenciones a ayuntamientos por un servicio de asesoría técnica

El Gobierno Vasco ha decidido sustituir las subvenciones que Emakunde otorgaba a los ayuntamientos para poner en marcha políticas de Igualdad por un nuevo servicio de acompañamiento y asistencia técnica dirigida a los municipios.



A partir del año que viene se pondrá en marcha un servicio de acompañamiento y asistencia técnica a los municipios "para que todos ellos puedan desarrollar políticas de igualdad, con independencia de su tamaño o de sus recursos técnicos".



El presupuesto total de Lehendakaritza asciende a 101,6 millones euros, un 0,7 % más que en 2026, la mayor parte de ellos, el 54,8 %, corresponde a eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad con 55,7 millones.

Una nueva oficina evaluará las políticas públicas



El Gobierno Vasco contará en 2027 con una nueva oficina técnica que supondrá un "paso adelante" para evaluar los resultados de las políticas públicas de Euskadi de cara a "decidir mejor" el destino de los presupuestos.



Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, quien ha abierto la ronda de comparecencias de los consejeros vascos en el Parlamento para detallar las partidas presupuestarias de cada uno de los departamentos del gabinete de Imanol Pradales en 2027.



El consejero ha recordado que los presupuestos de 2027 crecerán un 7,6 % en relación a este año y alcanzarán los 17 629 millones de euros, de los que la mayor partida, 5724 millones, se concentrarán, como es habitual, en el Departamento de Salud.



Ha destacado la apuesta de estas cuentas por la vivienda y la seguridad, que ha situado entre las primeras preocupaciones de la sociedad.



Entre las novedades ha destacado la puesta en marcha el próximo ejercicio de una nueva oficina técnica que se encargará de evaluar las políticas públicas de la Comunidad Autónoma Vasca.

