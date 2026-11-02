Confebask y otras cuatro organizaciones empresariales proponen un pacto de país para reforzar la competitividad en la CAV

Cinco organizaciones empresariales vascas han suscrito una declaración conjunta en la que proponen impulsar un “Pacto de País para la Transformación Competitiva y el Bienestar Futuro de Euskadi”. El documento, firmado por Confebask, el Círculo de Empresarios Vascos (CEV), la Asociación de Fabricantes de Máquina-Herramienta (AFM), ASLE y Elkargi, reclama un compromiso estable que permita definir una estrategia compartida y que trascienda los ciclos políticos.

Los firmantes consideran que la CAV se encuentra en un momento de “profundas transformaciones” que exige renovar la colaboración entre los diferentes agentes económicos y sociales. Aunque destacan que el territorio mantiene una posición “favorable” en indicadores como el empleo, la renta per cápita y la cohesión social, advierten de que estas fortalezas conviven con amenazas que pueden comprometer su desarrollo futuro. Entre ellas citan la pérdida de productividad respecto a Estados Unidos y China, la competencia internacional y la aceleración de los cambios tecnológicos.

La industria ocupa un lugar central en el diagnóstico. Las organizaciones reconocen que continúa siendo el principal motor de la economía vasca, aunque aseguran que afronta “cada vez más dificultades”. También señalan el incremento de los costes energéticos, las exigencias regulatorias, las dificultades para invertir en innovación y la limitada dimensión de una parte del tejido empresarial como obstáculos para competir en los mercados internacionales. En este sentido, defienden la necesidad de impulsar nuevas empresas, favorecer el arraigo de los proyectos empresariales y facilitar su crecimiento.

El documento dedica especial atención al reto demográfico y a la disponibilidad de profesionales. Las proyecciones apuntan a una reducción acumulada cercana a las 167.000 personas por el saldo vegetativo negativo durante las próximas décadas, una evolución que, según los firmantes, dificultará cubrir las necesidades de las empresas y sostener el modelo de bienestar. A ello suman el relevo generacional en las organizaciones, los desajustes entre formación y demanda laboral, y las dificultades para atraer y retener talento. También identifican el acceso a la vivienda como un factor que limita la emancipación juvenil y la llegada de trabajadores de otros territorios.

Otro de los aspectos recogidos en la declaración es el absentismo laboral, que califican como un problema que trasciende el ámbito empresarial y requiere una reflexión compartida. Las organizaciones consideran necesario abordar sus causas teniendo en cuenta la salud laboral, el bienestar de las personas, la organización del trabajo y la disponibilidad de profesionales. Asimismo, plantean la necesidad de alcanzar un marco “estable” que permita compatibilizar costes laborales, productividad, relaciones laborales y política fiscal.

Para justificar su propuesta, los firmantes apelan a la experiencia de la reconversión industrial de los años ochenta y la posterior reindustrialización de los noventa. Consideran que aquella etapa demostró la capacidad de Euskadi para superar transformaciones económicas mediante el consenso institucional y la colaboración público-privada. De aquel proceso surgieron, recuerdan, instrumentos como la red tecnológica y una política industrial que contribuyeron a configurar el actual modelo económico vasco.

La iniciativa pretende ahora recuperar aquel espíritu de cooperación para afrontar una transformación que consideran de una relevancia “comparable”. El pacto propuesto estaría abierto a partidos políticos, instituciones, organizaciones empresariales y sindicales, personas trabajadoras, universidades, centros tecnológicos y sociedad civil. Su objetivo, según recoge la declaración, es construir una visión compartida a largo plazo que permita reforzar la competitividad, generar empleo de calidad, impulsar la innovación y garantizar la “prosperidad compartida”, la cohesión social y el bienestar de las próximas generaciones.