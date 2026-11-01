BILBAO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cierre del túnel de Artxanda: principales afecciones, rutas alternativas y consejos

El tramo La Salve-Txorierri permanecerá cerrado desde las 20:00 horas de este lunes hasta el 2 de abril de 2027. La rotonda de la Plaza de San Pío X, el puente de Deusto y la avenida Lehendakari Aguirre serán las vías más afectadas. Además, se suprimirán paradas de autobús y habrá cambios en algunas líneas de Bizkaibus. Recogemos todos los datos en esta guía práctica.
Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Artxandako tunela, itxita azaroaren 2tik: eragozpen nagusiak, bide alternatiboak eta aholkuak

EITB

Última actualización

El cierre por obras, este lunes (20:00 horas) y durante cinco meses, del principal tramo de los túneles de Artxanda, el que discurre entre La Salve y Txorierri, afectará de lleno a los 16 000 vehículos que circulan diariamente por este corredor Se trata del acceso preferente desde la villa hacia Txorierri (BI-30), el Aeropuerto de Bilbao y el Parque Tecnológico de Bizkaia. Reunimos en estas líneas las vías más afectadas, rutas alternativas y otros consejos e información de interés. 

Mayores afluencias

Principalmente durante la hora punta de la mañana, 07:30 y las 09:30 horas, con una afluencia de 600 vehículos adicionales por esta parte de Deusto:

La rotonda de la Plaza de San Pío X

El puente de Deusto

La avenida Lehendakari Aguirre 

Salidas alternativas 

Hacia el Txorierri: desde el Puente de La Salve hacia la BI-631 (Ibarsusi-Santo Domingo) a través de las avenidas Maurice Ravel y Zumalakarregi. 
 
Hacia el centro de Bilbao (plaza Elíptica): desde el norte, San Ignacio (Ribera de Elorrieta), por Enekuri o la BI-631; desde el sur (autopista A-8), por San Mamés o por Zabalburu.

Afecciones en el transporte público 

Las obras afectarán a las líneas de Bizkaibus que circulan por el túnel. Se suprimirán algunas paradas y se modificarán recorridos. 
 
Líneas con paradas suprimidas:
 
A3247 (Bilbao-Aeropuerto)
aradas suprimidas: Alameda Recalde 11 y Alameda Recalde 14.
Paradas provisionales en ambos sentidos: Puente de Deusto/Zubiarte (Bilbobus)

A3414 (Bilbao-Getxo por los túneles de Artxanda) 
Paradas suprimidas: Alameda Recalde 29 y Alameda Recalde 14.
Paradas provisionales: en sentido Getxo, se habilita en Elcano 1 y en sentido Bilbao, en Elcano 2 (Bilbobus)
 
Líneas con recorridos más largos y posibles retrasos, en especial en hora punta: 
 
A2610 (Galdakao-EHU)
A2611 (Ugao-Basauri-Etxebarri-EHU)
A2321 (Santutxu-EHU por autopista)
 

 

Medidas preventivas adoptadas

- Adaptación de los semáforos en la zona afectada.

- Ampliación de las señales informativas.

- Mayor presencia de la Policía Municipal en la glorieta de Pío X, Avenida de Enekuri, rotonda de Hermanos Aguirre y Zabalbide.

Consejos generales

- Evitar, en la medida de lo posible, el uso del vehículo privado.

- Si no es posible, se recomienda no pasar por las zonas de Deusto más afectadas durante la hora punta.

- Planificar el viaje en transporte público con suficiente antelación (especialmente hora punta).

 

Deusto Bilbao Corredor del Txorierri Tráfico Aeropuerto de Bilbao Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X