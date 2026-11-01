El cierre por obras, este lunes (20:00 horas) y durante cinco meses, del principal tramo de los túneles de Artxanda, el que discurre entre La Salve y Txorierri, afectará de lleno a los 16 000 vehículos que circulan diariamente por este corredor Se trata del acceso preferente desde la villa hacia Txorierri (BI-30), el Aeropuerto de Bilbao y el Parque Tecnológico de Bizkaia. Reunimos en estas líneas las vías más afectadas, rutas alternativas y otros consejos e información de interés.

Mayores afluencias

Principalmente durante la hora punta de la mañana, 07:30 y las 09:30 horas, con una afluencia de 600 vehículos adicionales por esta parte de Deusto:

La rotonda de la Plaza de San Pío X

El puente de Deusto

La avenida Lehendakari Aguirre

Salidas alternativas

Hacia el Txorierri: desde el Puente de La Salve hacia la BI-631 (Ibarsusi-Santo Domingo) a través de las avenidas Maurice Ravel y Zumalakarregi.

Hacia el centro de Bilbao (plaza Elíptica): desde el norte , San Ignacio (Ribera de Elorrieta), por Enekuri o la BI-631; desde el sur (autopista A-8), por San Mamés o por Zabalburu.

Afecciones en el transporte público

Las obras afectarán a las líneas de Bizkaibus que circulan por el túnel. Se suprimirán algunas paradas y se modificarán recorridos.

Líneas con paradas suprimidas:

A3247 (Bilbao-Aeropuerto)

aradas suprimidas: Alameda Recalde 11 y Alameda Recalde 14.

Paradas provisionales en ambos sentidos: Puente de Deusto/Zubiarte (Bilbobus)





A3414 (Bilbao-Getxo por los túneles de Artxanda)

Paradas suprimidas: Alameda Recalde 29 y Alameda Recalde 14.

Paradas provisionales: en sentido Getxo, se habilita en Elcano 1 y en sentido Bilbao, en Elcano 2 (Bilbobus)

Líneas con recorridos más largos y posibles retrasos, en especial en hora punta:

A2610 (Galdakao-EHU)

A2611 (Ugao-Basauri-Etxebarri-EHU)

A2321 (Santutxu-EHU por autopista)