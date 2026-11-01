Cierre del túnel de Artxanda: principales afecciones, rutas alternativas y consejos
El cierre por obras, este lunes (20:00 horas) y durante cinco meses, del principal tramo de los túneles de Artxanda, el que discurre entre La Salve y Txorierri, afectará de lleno a los 16 000 vehículos que circulan diariamente por este corredor Se trata del acceso preferente desde la villa hacia Txorierri (BI-30), el Aeropuerto de Bilbao y el Parque Tecnológico de Bizkaia. Reunimos en estas líneas las vías más afectadas, rutas alternativas y otros consejos e información de interés.
Mayores afluencias
La rotonda de la Plaza de San Pío X
El puente de Deusto
La avenida Lehendakari Aguirre
Salidas alternativas
Afecciones en el transporte público
aradas suprimidas: Alameda Recalde 11 y Alameda Recalde 14.
Paradas provisionales en ambos sentidos: Puente de Deusto/Zubiarte (Bilbobus)
Paradas suprimidas: Alameda Recalde 29 y Alameda Recalde 14.
Paradas provisionales: en sentido Getxo, se habilita en Elcano 1 y en sentido Bilbao, en Elcano 2 (Bilbobus)
A2611 (Ugao-Basauri-Etxebarri-EHU)
A2321 (Santutxu-EHU por autopista)
Bizkaia
Líneas de Bizkaibus afectadas
Medidas preventivas adoptadas
- Adaptación de los semáforos en la zona afectada.
- Ampliación de las señales informativas.
- Mayor presencia de la Policía Municipal en la glorieta de Pío X, Avenida de Enekuri, rotonda de Hermanos Aguirre y Zabalbide.
Consejos generales
- Evitar, en la medida de lo posible, el uso del vehículo privado.
- Si no es posible, se recomienda no pasar por las zonas de Deusto más afectadas durante la hora punta.
- Planificar el viaje en transporte público con suficiente antelación (especialmente hora punta).