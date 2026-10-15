Bizkaibus verá afectado el servicio de cuatro de sus líneas a consecuencia del cierre del tramo La Salve-Txorierri de los túneles de Artxanda.

Este tramo permanecerá cerrado al tráfico durante cinco meses, a partir del próximo 2 de noviembre, para acometer su rehabilitación integral. Las líneas de Bizkaibus afectadas son las siguientes:

3247

Aeropuerto

Bilbao–Aeropuerto: el servicio se concentrará en Termibus, sin paradas intermedias

3414

Getxo–Bilbao

La línea circulará por Rontegi en lugar de utilizar los túneles afectados.

Se mantendrá la atención a las personas usuarias del entorno de Plaza Elíptica e Ingenieros.

2321

Santutxu–EHU

La línea mantendrá su planteamiento de servicio hacia la universidad, utilizando el itinerario por los túneles de Deusto en lugar de los de Artxanda.

2610 / 2611

Ugao y Galdakao

Servicios hacia EHU

Se mantiene el servicio, con paso por los túneles de Deusto