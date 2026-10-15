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Estas son las líneas de Bizkaibus afectadas por el cierre del tramo La Salve-Txorierri de los túneles de Artxanda

Este tramo permanecerá cerrado al tráfico durante cinco meses, a partir del próximo 2 de noviembre, para acometer su rehabilitación integral. Las líneas de Bizkaibus afectadas son cuatro.
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EITB

Última actualización

Bizkaibus verá afectado el servicio de cuatro de sus líneas a consecuencia del cierre del tramo La Salve-Txorierri de los túneles de Artxanda.

Este tramo permanecerá cerrado al tráfico durante cinco meses, a partir del próximo 2 de noviembre, para acometer su rehabilitación integral. Las líneas de Bizkaibus afectadas son las siguientes:

3247

Aeropuerto

Bilbao–Aeropuerto: el servicio se concentrará en Termibus, sin paradas intermedias

3414

Getxo–Bilbao

La línea circulará por Rontegi en lugar de utilizar los túneles afectados.

Se mantendrá la atención a las personas usuarias del entorno de Plaza Elíptica e Ingenieros.

2321

Santutxu–EHU

La línea mantendrá su planteamiento de servicio hacia la universidad, utilizando el itinerario por los túneles de Deusto en lugar de los de Artxanda.

2610 / 2611

Ugao y Galdakao

Servicios hacia EHU

Se mantiene el servicio, con paso por los túneles de Deusto

¿Cuánto costarán las obras?

Los túneles de Artxanda están en servicio desde 2002 y conectan Bilbao con Txorierri, el Aeropuerto de Bilbao y el Parque Tecnológico de Bizkaia y por el conjunto de la infraestructura circulan diariamente cerca de 30 000 vehículos.

Las obras, que cuentan con un presupuesto superior a los 20,6 millones de euros, repararán y reforzarán los elementos constructivos afectados, se actuará sobre las filtraciones y se renovarán distintos componentes de la infraestructura.

Bizkaibus Transporte público Artxanda Tráfico Bizkaia Sociedad

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