Estas son las líneas de Bizkaibus afectadas por el cierre del tramo La Salve-Txorierri de los túneles de Artxanda
Bizkaibus verá afectado el servicio de cuatro de sus líneas a consecuencia del cierre del tramo La Salve-Txorierri de los túneles de Artxanda.
Este tramo permanecerá cerrado al tráfico durante cinco meses, a partir del próximo 2 de noviembre, para acometer su rehabilitación integral. Las líneas de Bizkaibus afectadas son las siguientes:
3247
Aeropuerto
Bilbao–Aeropuerto: el servicio se concentrará en Termibus, sin paradas intermedias
3414
Getxo–Bilbao
La línea circulará por Rontegi en lugar de utilizar los túneles afectados.
Se mantendrá la atención a las personas usuarias del entorno de Plaza Elíptica e Ingenieros.
2321
Santutxu–EHU
La línea mantendrá su planteamiento de servicio hacia la universidad, utilizando el itinerario por los túneles de Deusto en lugar de los de Artxanda.
2610 / 2611
Ugao y Galdakao
Servicios hacia EHU
Se mantiene el servicio, con paso por los túneles de Deusto
¿Cuánto costarán las obras?
Los túneles de Artxanda están en servicio desde 2002 y conectan Bilbao con Txorierri, el Aeropuerto de Bilbao y el Parque Tecnológico de Bizkaia y por el conjunto de la infraestructura circulan diariamente cerca de 30 000 vehículos.
Las obras, que cuentan con un presupuesto superior a los 20,6 millones de euros, repararán y reforzarán los elementos constructivos afectados, se actuará sobre las filtraciones y se renovarán distintos componentes de la infraestructura.