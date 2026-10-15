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Hauek dira Artxandako tuneletako Salbe-Txorierri tartearen itxieragatik aldaketak izango dituzten Bizkaibuseko lineak

Lanak direla eta, zirkulazioa bost hilabetez itxiko dute, datorren azaroaren 2tik aurrera, birgaitze integralari ekiteko. Bizkaibuseko lau lineei eragingo die itxierak. 

MAM-eko argazkia: bizkaibus_

EITB

Azken eguneratzea

Artxandako tuneletako Salbe-Txorierri tartearen itxierak Bizkaibuseko lau linearen zerbitzuari eragingo dio.

Tarte hori bost hilabetez egongo da itxita, datorren azaroaren 2tik aurrera, birgaitze integralari ekiteko. Hauek dira aldaketak izango dituzten Bizkaibuseko lineak:

3247

Aireportua

Bilbo – Aireportua: zerbitzua Termibusen pilatuko da, tarteko geltokirik gabe

3414

Getxo – Bilbo

Linea Arrontegitik ibiliko da, Artxandako tunelak erabili beharrean.

Plaza Eliptikoaren eta Ingeniarien inguruko erabiltzaileen arreta mantenduko da.

2321

Santutxu – EHU

Lineak unibertsitaterako zerbitzu-planteamenduari eutsiko dio, eta Deustuko tuneletako ibilbidea erabiliko du, Artxandakoen ordez.

2610/2611

Ugao eta Galdakao

EHUrako zerbitzuak

Zerbitzua mantenduko da, Deustuko tuneletatik igarota

Lanen aurrekontua

Artxandako tunelak 2002tik daude martxan, eta Txorierri, Bilboko aireportua eta Bizkaiko Teknologia Parkea Bilborekin lotzen dituzte. Azpiegitura osoan zehar 30.000 ibilgailu inguru ibiltzen dira egunero. 

Lanen aurrekontua 20,6 milioi eurotik gorakoa da, eta antzemandako egiturazko kalteak eta filtrazioak konpontzera bideratuko dira. 

Bizkaibus Garraio publikoa Artxanda Trafikoa Bizkaia Gizartea

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