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El tramo La Salve-Txorierri de los Túneles de Artxanda se cerrará a partir del 2 de noviembre

Debido a las obras, se cortará la circulación durante cinco meses en un tramo por el que circulan diariamente más de 13 500 vehículos ligeros y 420 vehículos pesados.
Artxandako tunela

Túneles de Artxanda. Foto: Diputación de Bizkaia

Euskaraz irakurri: Artxandako tuneletako Salbe-Txorierri tartea itxiko dute azaroaren 2tik aurrera

Agencias | EITB

Última actualización

El tramo La Salve-Txorierri de los Túneles de Artxanda permanecerá cerrado al tráfico durante cinco meses, a partir del próximo 2 de noviembre, para acometer su rehabilitación integral, según ha anunciado el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga. 

El diputado ha explicado que el cierre permitirá ejecutar las obras sobre los 1220 metros de longitud del túnel, por el que circulan diariamente más de 13 500 vehículos ligeros y 420 vehículos pesados. La actuación cuenta con un presupuesto superior a los 20,6 millones de euros.

Durante las obras se repararán y reforzarán los elementos constructivos afectados, se actuará sobre las filtraciones y se renovarán distintos componentes de la infraestructura.

Los Túneles de Artxanda están en servicio desde 2002 y conectan Bilbao con Txorierri, el Aeropuerto de Bilbao y el Parque Tecnológico de Bizkaia y por el conjunto de la infraestructura circulan diariamente cerca de 30 000 vehículos.

Itinerarios alternativos

Antes de que entre en vigor el corte, el departamento foral de Transportes, Movilidad y Turismo dará a conocer la información detallada sobre las afecciones al tráfico, los itinerarios alternativos y los cambios que puedan producirse en el transporte público durante el periodo de obras.

Bizkaia Tráfico Artxanda Sociedad

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