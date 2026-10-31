Unas 3000 personas se han concentrado este sábado en Baiona contra el encarecimiento de la vida, a favor de los servicios públicos y por los jóvenes, en una manifestación convocada por los sindicatos CGT, LAB, Unsa y Solidaires.

A pesar de que la participación ha sido ligeramente menor que en la movilización del pasado sábado, las reivindicaciones sociales han vuelto a resonar en las calles de la capital labortana.

En la marcha, que ha partido a las 14:00 horas desde la estación de tren, se han visto infinidad de pancartas con diferentes lemas que portaban manifestantes de todas las edades.

Con el fin de evitar los incidentes que se produjeron el pasado fin de semana, se han establecido estrictas medidas de seguridad y se han prohibido las concentraciones ante el Ayuntamiento y la subprefectura. Sin embargo, en un momento dado se han producido incidentes en las inmediacioen del puente de Santespiritu y la Policía ha lanzado gas lacrimógeno a los manifestantes.

Según ha podido saber Euskadi Irratia, al menos 12 personas han sido detenidas.

Antes de la movilización de hoy, el sindicato CGT denunció, en rueda de prensa, los "abusos policiales" ocurridos en la manifestación del 24 de octubre, donde 11 personas fueron detenidas. El sindicado denunció la "actuación desproporcionada" de la Policía y anunció que un joven herido va a presentar denuncia por el trato recibido. "No hice nada ilegal, me tiraron al suelo, me agitaron y arrastraron, de ahí que tenga los ligamentos de la clavícula rotos y los cuatro puntos de sutura que tengo en la cabeza por un porrazo. Tuve la cabeza sangrando y me pusieron cuatro puntos de sutura", relató.

Por otra parte, la Policía ha vuelto establecer controles en la frontera de Irun —en la AP-8, en Biriatu y en los puentes de Behobia, Avenida y Santiago—. En este sentido, el Ayuntamiento de Irun se ha dirigido al Gobierno Vasco para que inste al ejecutivo galo a suspender dichos controles, ya que el fin de semana pasado se registraron largas colas en sentido Baiona. Este sábado no se han formado grandes retenciones.