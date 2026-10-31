La comunidad saharaui en Euskadi celebra la no renovación de la misión Minurso en la ONU

Saharauis que viven en Euskadi se han concentrado este sábado frente al consulado de Marruecos en Bilbao para celebrar el veto ruso en la ONU a una resolución de EE.UU., quien pretendía eliminar la referencia al referéndum en el Sáhara Occidental y respaldar el plan de autonomía marroquí. Este veto ha provocado que no se renueve la misión Minurso, 35 años después de su creación.