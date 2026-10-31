SÁHARA OCCIDENTAL
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La comunidad saharaui en Euskadi celebra la no renovación de la misión Minurso en la ONU

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadiko sahararrak ospakizun betean, NBEk Minurso misioa berritzerik izan ez duelako

EITB

Última actualización

Saharauis que viven en Euskadi se han concentrado este sábado frente al consulado de Marruecos en Bilbao para celebrar el veto ruso en la ONU a una resolución de EE.UU., quien pretendía eliminar la referencia al referéndum en el Sáhara Occidental y respaldar el plan de autonomía marroquí. Este veto ha provocado que no se renueve la misión Minurso, 35 años después de su creación. 

Sahara Occidental Marruecos Onu Organización Naciones Unidas Bilbao Manifestaciones Sociedad

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