Una decena de detenciones de 'Blocus' en Valencia, Bilbao o Málaga trata de frenar los sabotajes por Halloween

Las fuerzas y cuerpos de seguridad han realizado varias operaciones que han dejado una decena de detenidos relacionados con 'Blocus' en Valencia, Bilbao, Málaga o Tenerife, antes de la convocatoria que este movimiento ha lanzado en redes sociales para replicar nuevos sabotajes y pillajes en comercios este sábado, 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween.

Los detenidos están acusados de instigar a realizar múltiples saqueos, llamando a los jóvenes a secundar la protesta utilizando armas y también a realizar cócteles molotov, todo ello con el objetivo de conseguir "desbordar" a los policías. En Bilbao, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años al que identifica como administrador de una cuenta en redes sociales vinculada al movimiento.

Por este motivo, las fuerzas de seguridad, incluido policías autonómicas y locales, han multiplicado la monitorización de redes sociales y ha preparado dispositivos especiales. Además, muchos comercios se han blindado tapiando sus escaparates con tableros de madera en el centro de ciudades como Madrid, Bilbao, Valencia o Barcelona, siendo la capital catalana en la que se esperan más disturbios, como ocurrió el sábado pasado.

El considerado líder de 'Blocus' en España fue detenido en Picanya (Valencia) este mismo viernes, 24 horas antes de Halloween. La Jefatura de Información de la Guardia Civil acusa a este joven de 20 años de ser "fundador y principal impulsor" del movimiento de carácter violento.

La investigación se inició a raíz de un vídeo difundido en redes en el que un encapuchado llamaba a otros jóvenes a secundar los sabotajes, a imitación de lo que había ocurrido previamente en Francia, ya que, decía, con las "protestas pacíficas no les hacían ni puto caso".

"No tenemos posibilidad de conseguir una vivienda digna, ni siquiera tenemos una buena sanidad, los centros escolares cada vez más jodidos. Y ellos riéndose en nuestras caras para luego hacer lo que quieren con nuestro dinero", decía este encapuchado, que subrayaba que el movimiento no simpatizaba con ningún partido político.

Además de su canal en Telegram, 'Blocus' capta a seguidores con vídeos TikTok y carteles, elaborados con inteligencia artificial y códigos QR, desde donde los interesados son derivados a grupos de WhatsApp y Telegram y, posteriormente, a canales privados.

