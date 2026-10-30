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Óscar Puente reconoce que están valorando cortar el tráfico ferroviario de la línea Madrid-Barcelona por las obras
El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que, de este modo, las obras durarían dos años en vez de cinco. Ha indicado que la decisión aún no está tomada.
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