Accidente ferroviario
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Óscar Puente reconoce que están valorando cortar el tráfico ferroviario de la línea Madrid-Barcelona por las obras

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Óscar Puentek aitortu du Madril-Bartzelona lineako tren-zirkulazioa moztea baloratzen ari direla

EITB

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El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que, de este modo, las obras durarían dos años en vez de cinco. Ha indicado que la decisión aún no está tomada. 

Accidentes de Trenes Gobierno de España Sociedad

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