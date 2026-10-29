Estos son los servicios mínimos establecidos para la huelga del viernes en Osakidetza
El Gobierno Vasco ha fijado los servicios mínimos para los días de huelga el Osakidetza que empiezan este viernes 30 de octubre. Serán como un festivo en hospitales y como un sábado en atención primaria.
La orden firmada el 26 de octubre por el consejero de Trabajo y Empleo, Mikel Torres, establece los servicios mínimos para las jornadas de huelga convocadas en Osakidetza.
En los hospitales se mantendrá el personal habitual de un día festivo. Se garantizará la atención a las personas hospitalizadas y el funcionamiento de los servicios de urgencias, así como los servicios esenciales de cocina y reparto de comida y la limpieza necesaria para su funcionamiento.
También se garantizarán al 100 % los procesos de diálisis, los tratamientos oncológicos programados y los procedimientos que no puedan demorarse sin poner en riesgo la vida o la salud de los pacientes. Entre ellos figuran la actividad de los hospitales de día de oncohematología, la hemodinámica, las unidades de ictus, los cuidados intensivos, la neonatología, los partos y la actividad del Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos.
En Atención Primaria se prestarán los servicios correspondientes a un sábado, con el personal que habitualmente trabaja ese día. Los servicios de emergencia y los PAC contarán con el 100 % de los efectivos previstos, mientras que los centros de atención telefónica de las organizaciones sanitarias integradas (OSI) funcionarán con el 50 % de su personal
.Tras el 30 de octubre, los paros convocados seguirán en diciembre.