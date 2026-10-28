Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT mantienen la huelga convocada para este viernes, 30 de octubre, en Osakidetza, ante la falta de avances suficientes en la negociación del nuevo acuerdo regulador de las condiciones laborales. Las centrales sindicales reclaman a la dirección del Servicio Vasco de Salud propuestas concretas, incluida una oferta salarial, y una voluntad real de resolver el conflicto.

Por su parte, el Gobierno Vasco ha establecido los servicios mínimos para la jornada de huelga, que también se extenderá a los días 9, 10, 11 y 14 de diciembre. En Urgencias, los Puntos de Atención Continuada (PAC) y Emergencias se garantizará el 100 % del servicio.

Los sindicatos denuncian la falta de propuestas salariales

Tras la reunión de la mesa sectorial celebrada este miércoles en Vitoria-Gasteiz, los cinco sindicatos convocantes han confirmado que mantienen su calendario de movilizaciones. Consideran que los asuntos abordados en la negociación necesitan avances reales y ambiciosos, y advierten de que los cambios planteados hasta ahora son insuficientes.

Las centrales sindicales califican de "inadmisible" que Osakidetza todavía no haya presentado ninguna propuesta salarial, especialmente en un contexto de encarecimiento del coste de la vida.

Además, recuerdan que han pasado más de 17 años sin una renovación integral del acuerdo regulador. Por ello, reclaman mejoras que repercutan en la jornada laboral, los permisos, la conciliación, las retribuciones y las condiciones de trabajo de todas las categorías profesionales.

Sobrecarga asistencial y falta de personal

Los sindicatos sostienen que la negociación debe dar respuesta a problemas estructurales de la sanidad pública vasca, como la sobrecarga asistencial, las dificultades para conciliar y la falta de cobertura suficiente de las ausencias.

También defienden que las mejoras laborales son necesarias para garantizar una atención segura y de calidad a la ciudadanía. En este sentido, reclaman plantillas suficientes y un sistema sanitario público que frene las privatizaciones.

Las cinco organizaciones aseguran que mantendrán las movilizaciones mientras no se produzcan avances suficientes y piden a la plantilla que secunde la huelga de este viernes.

Servicios mínimos del 100 % en Urgencias y Emergencias

La orden firmada el 26 de octubre por el consejero de Trabajo y Empleo, Mikel Torres, establece los servicios mínimos para las jornadas de huelga convocadas en Osakidetza.

En los hospitales se mantendrá el personal habitual de un día festivo. Se garantizará la atención a las personas hospitalizadas y el funcionamiento de los servicios de urgencias, así como los servicios esenciales de cocina y reparto de comida y la limpieza necesaria para su funcionamiento.

También se garantizarán al 100 % los procesos de diálisis, los tratamientos oncológicos programados y los procedimientos que no puedan demorarse sin poner en riesgo la vida o la salud de los pacientes. Entre ellos figuran la actividad de los hospitales de día de oncohematología, la hemodinámica, las unidades de ictus, los cuidados intensivos, la neonatología, los partos y la actividad del Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos.

En Atención Primaria se prestarán los servicios correspondientes a un sábado, con el personal que habitualmente trabaja ese día. Los servicios de emergencia y los PAC contarán con el 100 % de los efectivos previstos, mientras que los centros de atención telefónica de las organizaciones sanitarias integradas (OSI) funcionarán con el 50 % de su personal.

Cinco jornadas de huelga entre octubre y diciembre

La convocatoria de este viernes será la primera de las cinco jornadas de huelga previstas por SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT.

Tras el paro de toda la plantilla de Osakidetza del 30 de octubre, las movilizaciones continuarán en diciembre: el día 9 en Álava, el 10 en Bizkaia y el 11 en Gipuzkoa. El calendario concluirá con una nueva huelga en todo Osakidetza el 14 de diciembre.

Cada jornada de huelga comenzará a las 22:00 horas del día anterior y finalizará a las 22:00 horas del día de la convocatoria.