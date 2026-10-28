Al menos diez personas han fallecido en el accidente de tren ocurrido este mércoles en Toledo, donde han colisionado dos trenes de pasajeros y dos vagones han caído por un terraplén, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 09:00 de la mañana y desde Adif han precisado minutos después que la incidencia ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

Además, a través de sus redes sociales, Renfe ha informado de que la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra interrumpida.

Las primeras investigaciones apuntan a que el AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

Además, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha activado a las 9:15 horas el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo.