ACCIDENTE FERROVIARIO

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Al menos diez fallecidos en el accidente de tren de Toledo, donde han colisionado dos trenes de pasajeros

El suceso ha tenido lugar a la altura de la estación de la localidad toledana de Urda, minutos antes de las 09:00 de la mañana. Las primeras investigaciones apuntan a que el AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, causando el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes.

Mapa con localización del accidente en la estación de Urda (Toledo). Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas. Europa Press / Europa Press 28 OCTUBRE 2026;EPDATAINFOGRAFIA;DATOS;SOCIEDAD 28/10/2026

Foto de del lugar del accidente: Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Bidaiariak zeramatzaten bi trenek talka egin dute Toledon eta bi bagoik lubeta batetik behera erori dira

EITB

Última actualización

Al menos diez personas han fallecido en el accidente de tren ocurrido este mércoles en Toledo, donde han colisionado dos trenes de pasajeros y dos vagones han caído por un terraplén, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112. 

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 09:00 de la mañana y desde Adif han precisado minutos después que la incidencia ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

Además, a través de sus redes sociales, Renfe ha informado de que la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra interrumpida.

Las primeras investigaciones apuntan a que el AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

Además, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha activado a las 9:15 horas el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo.

Madrid Accidentes de Trenes Sociedad

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