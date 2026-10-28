Tanto Sánchez, como los ministros, miembros de la oposición y agentes sociales, entre otros, han cancelado sus agendas de este miércoles.



El presidente español ha suspendido su presencia en la clausura de un acto en el Ministerio de Sanidad para seguir al detalle la evolución de la situación



Desde la oposición, el Partido Popular ha cancelado toda su agenda de precampaña en todo el país después de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, fuera informado del suceso cuando se encontraba en Barcelona.

Feijóo ha asegurado estar "muy preocupado" por el accidente. "Muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario", ha afirmado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X'.

