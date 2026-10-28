Partidos políticos cancelan sus agendas tras el accidente de tren en Toledo
Tanto Pedro Sánchez, como los ministros, miembros de la oposición y agentes sociales, entre otros, han cancelado sus agendas de este miércoles. Por el contrario, Vox mantendrá su agenda. Desde el Gobierno Vasco, el lehendakari ha señalado que siguen con profunda tristeza y preocupación las noticias que llegan desde Castilla-La Mancha. Líderes de la Unión Europea también han trasladado su apoyo.
Varias personas han fallecido en el accidente de tren ocurrido este mércoles en Toledo, donde han colisionado dos trenes de pasajeros y dos vagones han caído por un terraplén. En un mensaje publicado en X, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado consternado ante lo sucedido.
Tanto Sánchez, como los ministros, miembros de la oposición y agentes sociales, entre otros, han cancelado sus agendas de este miércoles.
El presidente español ha suspendido su presencia en la clausura de un acto en el Ministerio de Sanidad para seguir al detalle la evolución de la situación
Desde la oposición, el Partido Popular ha cancelado toda su agenda de precampaña en todo el país después de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, fuera informado del suceso cuando se encontraba en Barcelona.
Feijóo ha asegurado estar "muy preocupado" por el accidente. "Muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario", ha afirmado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X'.
También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho estar "muy preocupado por el nuevo accidente ferroviario en la línea entre Madrid y Andalucía", "otra pesadilla" tras el siniestro entre dos trenes registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero, en el que murieron 46 personas.
Frente Amplio, por su parte, ha decidido suspender todos sus actos de precampaña a las elecciones generales de sus candidatos. La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha afirmado que sigue con "mucha preocupación" las informaciones sobre este siniestro y ha mostrado su "solidaridad con las personas afectadas".
A traves de un mensaje en las redes sociales, Colau también ha enviado también su "apoyo a los servicios de emergencia que ya están trabajando sobre el terreno".
La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha expresado su honda preocupación por el grave accidente y ha afirmado que ahora la "máxima prioridad" son las personas afectadas y sus familias.
"Facilitemos el trabajo a los servicios de emergencias y estemos atentas a la información oficial", ha escrito en las redes sociales tras conocer el siniestro.
Por el contrario, el presidente de Vox, Santiago Abascal, mantendrá su agenda electoral al considerar que ya se utilizó el "luto" por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en enero pasado, para "acallar" sus denuncias sobre la situación de las infraestructuras.
Pradales muestra su tristeza
Desde el Gobierno Vasco, el lehendakari Imanol Pradales ha señalado que siguen con profunda tristeza y preocupación las noticias que llegan desde Castilla-La Mancha.
"En nombre del Gobierno Vasco y del conjunto de la sociedad vasca, quiero trasladar nuestra solidaridad, cariño y cercanía a las familias de las víctimas, a las personas heridas y a todo el pueblo de Castilla-La Mancha", ha publicado.
Además, e pleno del Parlamento Vasco ha guardado este miércoles un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario.
Líderes europeos se solidarizan tras el "terrible drama ferroviario"
Líderes de la Unión Europea han trasladado este miércoles su apoyo tras el accidente ferroviario. "Terrible drama ferroviario en España", ha señalado el presidente de Francia, Emmanuel Macron
El primer ministro luso, Luís Montenegro, ha señalado las "condolencias y profunda solidaridad" con las familias de las víctimas.
Mientras, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha trasladado su apoyo.
En la misma línea, han expresado su tristeza el presidente de Lituania, el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot y la ministra de Exteriores húngara, Anita Orbán.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha expresado su pésame por las víctimas y ha segurado que "Europa llora" junto a sus familiares.