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"Los llamamientos a los disturbios a través de las redes sociales están usando a los jóvenes como 'carne de cañón'"

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El fiscal Jorge Bermúdez sugiere que la reciente oleada de disturbios está relacionada entre sí, y que los menores de edad están siendo manipulados desde plataformas digitales para actuar como ejecutores directos en esa violencia callejera. Advierte que estas convocatorias podrían formar parte de una estrategia de desestabilización a nivel europeo o guerra híbrida.

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