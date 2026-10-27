Fiskala
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"Sare sozialen bidezko istiluetarako deiek ‘kanoi-bazka’ gisa erabiltzen dituzte gazteak"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Jorge Bermudez fiskalak iradoki du istilu-uholdea elkarrekin lotuta dagoela, eta adingabeak plataforma digitaletatik manipulatzen ari direla, kale-indarkeria horretan zuzeneko exekutatzaile gisa jarduteko. Deialdi horiek Europa mailan gobernuak desegonkortzeko estrategia baten edo gerra hibridoaren parte izan daitezkeela ohartarazi du.

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