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Parrandan zeuden ehun bat ikasle atera behar izan zituzten Iruñeko etxebizitza batetik

Joan den asteburuan poliziak egindako operazioetako bat da; izan ere, 30 pertsona baino gehiago atera zituen beste eraikin batean, Iturrama inguruan, beste festa bat zegoen lekuan.

Agentziak | EITB

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Ehun bat gazte atera behar izan dituzte Ermitagaña inguruko ikasleen etxebizitza batetik, parrandan ari zirenean, Iruñeko Udaltzaingoak astelehen honetan jakitera eman duenez.

Joan den asteburuan poliziak egindako esku-hartzeetako bat da; izan ere, 30 pertsona baino gehiago atera zituen beste eraikin batean, Iturrama inguruan, beste festa bat zegoen lekuan.

Patruila batek ere esku hartu zuen Arrotxapea inguruan. Agente batek premiazko tornikete bat egin zion etxeko istripu baten ondorioz odoljario handia zuen emakume bati, osasun-zerbitzuak iritsi arte.

Iruñea Foruzaingoa Gizartea

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