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Blocus, Europako gazteen artean mobilizazioak deitzeko sare sozialen bidez zabaldutako traola

TikTok bidez zein mezularitzako aplikazioen bitartez, gazteak protesta deialdietara erakartzen ditu "blocus" hitzak. Izan ere, traola horri lotutako protestak Europako hainbat herrialdetara iritsi dira. Bitartean, kontu horien atzean nor dagoen ikertzen ari da Polizia. 

(Foto de ARCHIVO) Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Furgones de los Mossos d'Esquadra tienen blindada la plaza Catalunya de Barcelona desde este sábado por la tarde, donde han empezado a hacer algunas cargas para controlar a activistas que se han ido concentrando, la gran mayoría de ellos encapuchados y vestidos de negro. Después de que los Bombers hayan apagado el fuego de una barricada y otros elementos urbanos que los activistas han incendiado, los antidisturbios están haciendo pequeñas cargas para sacar de la plaza a los activistas, aunque luego han incendiado parte de la terraza del bar Zúrich y más papeleras. Lorena Sopêna / Europa Press 24 OCTUBRE 2026;DISTURBIOS;MOSSOS;CATALUÑA;ACTIVISTAS;DETENIDO; 24/10/2026

EITB

Azken eguneratzea

"Blokeoa" esan nahi du sare sozialetan azkenaldian bolo-bolo zabaldu den blocus frantsesezko hitzak. Gazteen artean erabiltzen dute aipatutako traola.

TikTok bidez zein mezularitzako aplikazioen bitartez, gazteak protesta deialdietara erakartzen ditu berba horrek. Izan ere, traola horri lotutako protestak Europako hainbat herrialdetara iritsi dira. Bitartean, kontu horien atzean nor dagoen ikertzen ari da Polizia. 

Hezkuntzari lotutako protestetan parte hartzeko deia egiten duten mezuetan agertu zen lehenik, baina orotariko deialdietara zabaldu da denbora gutxian. Bartzelonan ere arretagune bihurtu dira termino horren bidez zabaldutako deialdiak, urriaren 24ko protestetan izandako istiluen ondotik. 

Hain zuzen ere, mezuen jatorria eta horiek zabaldu dituzten kontuen arteko lotura ikertzen ari dira. Oraingoz, ez dute baieztatu traola horri lotutako deialdiak erakunde jakin bati dagozkionik. 

Dirudienez, mugimenduak QR kode bat du Telegram zein WhatsAppeko taldeekin bat egiteko, eta horrek protestetan parte hartzeko argibideak ematen ditu: nola jantzi, elkarguneak eta ibilbideak, besteak beste.

Frantziako Estatuko protestetatik Europako sareetara 

Blocus terminoa Frantziako Estatuko ikasleen mobilizazioen testuinguruan kokatzen da, non ikastetxeen blokeoak protesta modu bat diren. 

Italian, Belgikan, Alemanian eta Herbehereetan ere antzeko bideetatik egin antolatu izan dituzte mobilizazioak, nahiz eta herrialde guztietan ez duten izen  edo termino bera erabili.

Denetan, baina, sare sozialak izan dira deialdien hedapenaren giltza. Bideo laburren, kartel digitalen eta traolen bidez, mezuak azkar partekatzen dituzte gazteek, eta ikasle taldeetako kide ez diren erabiltzaileengana iristen dira.

TikTok eta mezularitza taldeak, hedapen kanalak 

Deialdietako batzuk TikToken sortutako profil anonimoen bidez zabaldu dira. 

Ildo horretan, Bartzelonako kasuan, profilak nork kudeatzen dituen eta horien artean koordinaziorik ba ote dagoen ikertzen ari dira Esquadra Mossoak.

Dena den, gertakarien ondoren, kontuetako batzuk ezabatu egin zituzten, eta horrek zaildu egin du profil horien atzean nor dagoen jakitea.

Manifestazioak Frantzia Gazteak Gizartea Bartzelona

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