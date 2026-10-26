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Zirkulazioa bere onera itzuli da Donostian, eta ireki dute Zarautz eta Zumaia arteko errepidea

Goizean goiz izandako istripu batek arazoak eragin ditu G-20 errepidean, Bilbora bidean, baina jada normaltasunera itzuli da. Gainera, Zarautz eta Zumaia lotzen dituen N-634 errepidea itxita egon da olatu handiengatik, baina egoera baretu denez, ireki dute atzera.

EITB

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Gaur goizean GI-20 errepidean, Donostiako Aiete auzoan, Bilborako noranzkoan, izandako istripu batek auto-ilarak eragin ditu goizeko lehen orduan.

Gainera, Gipuzkoan bertan, N-634 errepidea itxi behar izan dute Zarautz eta Zumaia artean, olatu handien ondorioz, eta denboraleak hobera egiten duenean berriro irekiko dute.

Trafikoa Gizartea

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