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Zauriturik gabeko istripu ikusgarria izan da goizaldean Donostiako autobus geltokian

Donostia-Bordele bidea egiten duen autobuseko gidariak ibilgailuaren kontrola galdu du eta nasetarako sarbidea bereizten duen beiraren kontra jo du.

Donostiako autobus geltokian istripua
Honela geratu da autobus geltokia istripuaren ondoren. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Susto handia bizi izan da gaur, 05:00ak aldera, Donostiako autobus geltokian.

Ordu horretan, Bordelera abiatu berri zen autobusaren gidariak kontrola galdu, eta geltokiaren dartsena eta barruko aldea bereizten dituen beirazko pareten kontra talka egin du.

Kristalak apurtu eta hainbat kalte izan diren arren., zorionez, ez da inor zauritu. Hori bai, osasun zerbitzuek gidaria artatu behar izan dute, antsietate krisiak jota.

Eremua hesituta geratu da, baina normaltasunez ari dira lanean geltokian, egun osoan. 

Donostiako autobus geltokian istripua
Donostia Gizartea

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