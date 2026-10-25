Nafarroan egindako saiakuntza kliniko batek emaitza onak lortu ditu kolon eta ondesteko minbizian
Espainiako Estatuan intzidentzia gehien duen minbizia mota da. Metastasia zuten pazienteei ADC delako sendagaia eman diete eta euren biziraupena handitu dute. Molekula horrek kimioterapia eta tumore zelulak ezagutzen dituen antigorputz bat konbinatzen ditu. Orain, gaixo gehiagorekin probatu behar dute.
Saiakuntza kliniko batek emaitza onak lortu ditu kolon eta ondesteko minbiziak jotako pazienteengan. Espainiako Estatuan minbizia ohikoena da kolon eta ondestekoarena.
Nafarroako Unibertsitate pribatuko Cancer Center Klinikak (CCUN, gazteleraz) eta Gregorio Marañon Madrilgo ospitaleak egin dute saiakuntza, eta emaitzok kontuan hartuta, gaixo gehiagorengan probatuko dute, eraginkortasuna baieztatzeko.
ADC (antigorputz bat eta kimioterapia, batuta) bat erabili dute saiakuntzan, eta metastasia zuten pazienteei eman zaie. ADC terapiak ahalbideratzen du kimioterapia dosia handitan ematea, eta tumore zelulei zuzendutako antigorputz batekin konbinatzea. ADC jaso zuten gaixoen biziraupenak gora egin zuen (10 hilabetetik 14ra).
"Tratamendu horri esker, kimioterapia hobeto zuzentzen zaio tumoreari eta dosi handiagoa eman dezakegu. Kimioterapia konbentzionalean ezingo genuke halako dosi handirik eman", azaldu du Ana Landa onkologoak CCUNk zabaldutako ohar batean.
Bada gehiago. ADC terapia MET proteinaren aurkakoa da berez, baina saiakuntzan egiaztatu ahal izan dutenez, proteina hori kaltetuta ez zuten pazienteengan ere lortu dira emaitzak. Hala, baliteke etorkizunean gaixo gehiagori emateko aukera egotea. Izan ere, tratamendu horietako asko tumore jakin batzuk dituzten edo proteina espezifiko bat adierazten duten pazienteei bakarrik eman dakizkieke, eta horrek mugatu egiten du sendagaia jaso dezaketen pertsona kopurua.