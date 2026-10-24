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Pentsiodunek manifestazio jendetsua egin dute Madrilen, eta sistema publikoa aldarrikatu dute
Espainiako Estatuko pentsiodunen mugimenduetako koordinakundeak deituta egin dute protesta. Bertan ohartarazi dutenez, PP eta Vox alderdiek gobernatzen badute, pentsioen sistema publikoa eta hainbat aurrerapen sozial kolokan egon daitezke.
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