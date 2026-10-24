MANIFESTAZIOA
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Pentsiodunek manifestazio jendetsua egin dute Madrilen, eta sistema publikoa aldarrikatu dute

Iragarkia
Numerosas personas durante una manifestación en defensa del sistema público de pensiones y el acceso a la vivienda, a 24 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), sindicatos y otras organizaciones de pensionistas como Asjubi40 han convocado esta movilización a nivel estatal bajo el lema ‘Por un Sistema Público de Pensiones para mayores y jóvenes’. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 24/10/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Estatuko pentsiodunen mugimenduetako koordinakundeak deituta egin dute protesta. Bertan ohartarazi dutenez, PP eta Vox alderdiek gobernatzen badute, pentsioen sistema publikoa eta hainbat aurrerapen sozial kolokan egon daitezke. 

Pentsioak 2025 Madril Manifestazioak Gizartea

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