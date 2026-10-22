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Igande goizaldean erlojuak ordubete atzeratuko dira
Larunbatetik iganderako gaua ohi baino luzeagoa izango da, 03:00etan ordulariaren orratzak 02:00ak arte atzeratu beharko baititugu.
Neguko ordutegia igande goizaldean sartuko da indarrean eta ordubete gehiago lo egin ahal izango dugu. Izan ere, 03:00etan erlojuak ordubete atzeratu beharko ditugu, 02:00ak izan daitezen.
Bestalde, gailu elektroniko gehienek automatikoki eguneratuko dute ordua, ordutegi berrira egokitzeko.
Ordu-aldaketak derrigorrezkoa izaten jarraitzen duen arren, azken urteotan zalantzan jarri da neurri horri eusteko beharra. Hala ere, oraindik ez da behin betiko erabakirik hartu horren inguruan.
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