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Iruñeko Aranzadi parketik etxegabeak kanporatu dituztela salatu dute hainbat eragile sozialek

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Iruñerrian etxegabeak laguntzen aritzen diren elkarteek gogor gaitzetsi dute Iruñeko Udalak Aranzadi parkean dauden pertsonak bertatik ateratzea eta haien ondasunak kendu izana. Era berean, salatu dute Udalak gauza bera egin nahi duela bertan geratzen direnekin.

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