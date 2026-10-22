Denuncian el desalojo de personas sin hogar en el asentamiento del parque de Aranzadi, en Pamplona

Varios colectivos sociales han denunciado la actuación del Ayuntamiento de Pamplona, cuyo gobierno "se dicen progresistas", con el desalojo de unas 20 personas en situación de calle que pernoctaban en el entorno de Aranzadi, cuyos enseres personales les han sido además retirados. El desalojo ha tenido lugar desde este pasado lunes y pende sobre otras 25 tiendas de campaña e instalaciones precarias colocadas en el en el entorno del frontón de Aranzadi.