Fallece en Francia un hombre infectado por el virus Shamonda, hasta ahora considerado no transmisible a personas

Las autoridades de Francia han confirmado este jueves la muerte de un hombre a causa del virus Shamonda, transmitido principalmente por mosquitos a ganado bovino, ovino y caprino, hasta ahora considerado no transmisible a humanos. Se trata de la primera infección humana documentada y notificada, según han informado este jueves los ministerios franceses de Sanidad y Agricultura.

El paciente fallecido permanecía ingresado en un hospital de Lyon y presentaba una inmunodepresión grave. De acuerdo con el comunicado conjunto de ambos departamentos ministeriales, antes de su fallecimiento desarrolló complicaciones cerebrales que, según las primeras investigaciones, estarían probablemente relacionadas con la infección. Las autoridades han puesto en marcha estudios clínicos, biológicos y epidemiológicos para esclarecer las circunstancias del caso.

Por el momento, los responsables sanitarios franceses han insistido en que "no existe un riesgo sanitario para la población". La principal hipótesis que se baraja es que el hombre contrajera el virus mediante la picadura de un insecto del género 'Culicoides' en el este de Francia, territorio donde se notificó la circulación del virus en animales durante la primavera y el verano de 2026.

¿Qué es el virus Shamonda?

El Shamonda es un virus de ARN monocatenario que pertenece al género Orthobunyavirus y que se asocia principalmente al ganado y se transmite a través de pequeños insectos picadores llamados jejenes (insectos del género Culicoides).

El Shamonda fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de los sesenta y, hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

Sin embargo, el virus fue detectado este verano por primera vez en Europa Central, identificándose una variante denominada Shamonda-Europe.