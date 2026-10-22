Ordenan reabrir la causa por la muerte del menor electrocutado en una torre de alta tensión en Usurbil

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha ordenado reabrir la investigación sobre la muerte de un niño de 11 años en Usurbil (Gipuzkoa), en marzo de 2025. El menor murió tras sufrir una descarga eléctrica en una torre de alta tensión.

La Audiencia ha revocado el archivo provisional de la causa que había acordado el juzgado de instrucción y considera que existen indicios de posibles delitos de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia por parte de las empresas propietaria de la torre y la encargada del mantenimiento (Tremefil-Izaguirre y Electrónica del Urumea).

La resolución no implica una condena, sino que aprecia motivos para continuar investigando las posibles responsabilidades. Así, la Audiencia ha ordenado tomar declaración en calidad de investigados a los dos administradores de la empresa propietaria y al apoderado y director técnico de la compañía de mantenimiento.