Ordenan reabrir la causa por la muerte del menor electrocutado en una torre de alta tensión en Usurbil
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha ordenado reabrir la investigación sobre la muerte de un niño de 11 años en Usurbil (Gipuzkoa), en marzo de 2025. El menor murió tras sufrir una descarga eléctrica en una torre de alta tensión.
La Audiencia ha revocado el archivo provisional de la causa que había acordado el juzgado de instrucción y considera que existen indicios de posibles delitos de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia por parte de las empresas propietaria de la torre y la encargada del mantenimiento (Tremefil-Izaguirre y Electrónica del Urumea).
La resolución no implica una condena, sino que aprecia motivos para continuar investigando las posibles responsabilidades. Así, la Audiencia ha ordenado tomar declaración en calidad de investigados a los dos administradores de la empresa propietaria y al apoderado y director técnico de la compañía de mantenimiento.
Un informe de Gobierno Vasco ya advirtió de deficiencias
También pide aclaraciones al Departamento de Industria del Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de Usurbil sobre las inspecciones, las medidas de seguridad y las obras realizadas en la zona.
Según un informe técnico del Gobierno Vasco, la instalación presentaba deficiencias de seguridad: la trampilla que debía impedir el acceso a la escalera no era efectiva, faltaban elementos anti escalada y la señalización de peligro eléctrico no era adecuada.
La torre se encontraba junto a una acera y una zona peatonal acondicionada en 2024, por lo que debía considerarse una instalación frecuentada y contar con las medidas de protección correspondientes. La Audiencia ha considerado que existen indicios de que la falta de esas medidas pudo contribuir al accidente. También ha destacado que, después del suceso, se instalaron barreras anti escalada, se modificó el acceso a la escalera y se colocó un vallado exterior.
Finalmente, ha encargado una evaluación médico-forense de las lesiones de los dos menores supervivientes.
¿Cómo ocurrió el accidente?
Los hechos tuvieron lugar sobre las 18:10 horas del 15 de marzo de 2025 en la zona de Errota Berri de Usurbil. Tres menores, que se encontraban en el restaurante Atxega durante una celebración familiar, salieron del establecimiento y dos de ellos subieron a la torre de alta tensión.
Testigos presenciales señalaron que se escuchó una especie de explosión y que se fue la luz en el polígono.
El tercer menor que no subió a la torre volvió al restaurante para avisar de lo ocurrido, mientras dos adultos que se encontraban en la zona llamaban a los servicios de emergencia.
Los heridos, un niño de 11 y una niña de 15 años, eran primos, y fueron trasladados al Hospital Donostia, aunque posteriormente, el niño fue trasladado a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de Cruces, en estado grave, donde finalmente falleció. La niña fue dada de alta el mismo día.