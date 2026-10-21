La Policía francesa argumenta el peligro de que los disturbios de los últimos días "en un contexto social y de reivindicaciones de máxima tensión" se repitan "durante las manifestaciones previamente notificadas para el 22 de octubre, preludios de la nueva movilización anunciada para el 24 de octubre".

Además, el cuerpo ha vuelto a esgrimir como motivo la posible aparición de "movimientos radicales" que están llevando a cabo "una estrategia de confrontación con las fuerzas de seguridad interior", según la notificación, ejemplo del endurecimiento de las medidas de restricción avanzadas por el Gobierno francés.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ya había prometido el pasado martes que la nueva ola de movilizaciones nacionales convocadas por los 'chalecos amarillos' y sindicatos de estudiantes para el próximo sábado se iba a encontrar con un "masivo" despliegue policial que nada tendrá que ver con la "estática y poco móvil" respuesta de ocasiones anteriores.

Este veto se une al toque de queda parcial decretado en París esta noche (la tercera consecutiva) y que aún no se sabe si será también renovado del jueves al viernes.