La falta de medios es la causa principal del estrés del profesorado vasco, según un estudio
El Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia y EHU (Euskal Herriko Unibertsitatea) han concluido en una investigación con 908 docentes de Euskadi que el estrés del profesorado responde principalmente a "la falta de recursos y medios educativos", descartando la falta de preparación profesional. El trabajo refleja "un colectivo comprometido que desarrolla su labor bajo una presión sostenida".
La insuficiencia de recursos y el desgaste marcan el día a día en las aulas
Según la investigación realizada por el Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia (COP Bizkaia) y EHU, la percepción de insuficiencia de recursos y medios para ejercer la enseñanza es la variable que más influye en el estrés del colectivo.
El análisis, elaborado a partir de un cuestionario anónimo aplicado a 908 docentes de los tres territorios históricos de Euskadi y de todas las etapas educativas, muestra niveles moderados de estrés (2,94 sobre 5) y desgaste profesional o burnout (3,14 sobre 5), situando el bienestar psicológico medio en 2,69 puntos sobre 5.
La decana del COP Bizkaia, Begoña Rueda, ha señalado que el malestar se relaciona con factores estructurales y organizativos del sistema educativo, y no con las capacidades del personal. Asimismo, Rueda indica que estos indicadores constituyen una señal de alerta para reforzar medidas preventivas.
En el trabajo han colaborado CCOO Euskadi, ELA Euskal Sindikatua, UGT Euskadi Irakaskuntza, Eskola Txikien koordinazio taldea, BIGE, Italent, COP Álava y COP Gipuzkoa.
El impacto de la diversidad
Según este estudio, solo el 21 % de los profesionales encuestados afirma haber recibido formación en habilidades socioemocionales. No obstante, el informe precisa que las personas que sí han contado con esta capacitación muestran niveles inferiores de estrés y desgastes, además de un mayor bienestar.
Por otra parte, la presencia de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) se asocia en el estudio con mayores índices de desgaste. Los investigadores matizan que la dificultad no radica en la diversidad de las aulas, sino en la disponibilidad de apoyos y recursos para atender adecuadamente dichas necesidades.
Ante este panorama, el COP Bizkaia plantea la incorporación estable de profesionales de la Psicología Educativa en los centros escolares vascos, siguiendo la línea formulada por el Consejo General de la Psicología de España, para atender la salud mental del alumnado, familias y profesorado, de forma complementaria a la orientación educativa.