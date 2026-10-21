Según la investigación realizada por el Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia (COP Bizkaia) y EHU, la percepción de insuficiencia de recursos y medios para ejercer la enseñanza es la variable que más influye en el estrés del colectivo.

El análisis, elaborado a partir de un cuestionario anónimo aplicado a 908 docentes de los tres territorios históricos de Euskadi y de todas las etapas educativas, muestra niveles moderados de estrés (2,94 sobre 5) y desgaste profesional o burnout (3,14 sobre 5), situando el bienestar psicológico medio en 2,69 puntos sobre 5.

La decana del COP Bizkaia, Begoña Rueda, ha señalado que el malestar se relaciona con factores estructurales y organizativos del sistema educativo, y no con las capacidades del personal. Asimismo, Rueda indica que estos indicadores constituyen una señal de alerta para reforzar medidas preventivas.

En el trabajo han colaborado CCOO Euskadi, ELA Euskal Sindikatua, UGT Euskadi Irakaskuntza, Eskola Txikien koordinazio taldea, BIGE, Italent, COP Álava y COP Gipuzkoa.