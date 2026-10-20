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Acromatopsia: ¿cómo es vivir en blanco y negro?
Euskaraz irakurri: Akromatopsia: nolakoa da bizitza zuri-beltzean?
La acromatopsia es una enfermedad rara que se identifica a través de un test genético y sigue estando infradiagnosticada. Hablamos con Edurne, una persona que padece esta enfermedad, sobre el impacto de tener visión reducida y sin color en su día a día.
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