Enfermedades raras
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Acromatopsia: ¿cómo es vivir en blanco y negro?

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Akromatopsia: nolakoa da bizitza zuri-beltzean?

EITB

Última actualización

La acromatopsia es una enfermedad rara que se identifica a través de un test genético y sigue estando infradiagnosticada. Hablamos con Edurne, una persona que padece esta enfermedad, sobre el impacto de tener visión reducida y sin color en su día a día.

Enfermedades Salud Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X