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Akromatopsia: nolakoa da bizitza zuri-beltzean?

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Akromatopsia gaitz arraroa da, test genetiko baten bidez identifikatzen da eta oraindik ere infradiagnostikatuta dago. Edurnek akromatopsia du, eta ikusmen urritasunak eta zuri-beltzean ikusteak bizimodua nola baldintzatzen dion kontatu digu.

Gaixotasunak Osasuna Gizartea

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