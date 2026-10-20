Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Akromatopsia: nolakoa da bizitza zuri-beltzean?
Akromatopsia gaitz arraroa da, test genetiko baten bidez identifikatzen da eta oraindik ere infradiagnostikatuta dago. Edurnek akromatopsia du, eta ikusmen urritasunak eta zuri-beltzean ikusteak bizimodua nola baldintzatzen dion kontatu digu.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Labankadaz hil dute emakume bat Madrilen, eta hilketa matxista posibletzat ikertzen ari dira
ZUZENEAN
Duela min.
Gasteiz eta Bilbo arteko N-222 errepidea itxita dago, kamioi batek istripua izan ondoren
ZUZENEAN
Duela min.
4.700 lagun baino gehiago izan dira txertaguneen lehen egunean
ZUZENEAN
Duela min.
Ibai azpiko tunelaren lanak hasi dira Sestaon
ZUZENEAN
Duela min.
Bengoetxearen ustez, azterketak berriz planteatu behar dira, adimen artifizialaren eraginez
ZUZENEAN
Duela min.
Gaixotasun profesionaltzat jo dute ospitale batean kutsatu zen zeladore baten covid iraunkorra
ZUZENEAN
Duela min.
Sexuak eta maila ekonomikoak eragina dute osasunerako arrisku faktore nagusietan, OMEren arabera
ZUZENEAN
Duela min.
Frankismoari lotutako bi kaleren izenak aldatuko dituzte Gasteizen, eta Paz Diaz de Espada eta Frida Kahlo deituko dira aurrerantzean
ZUZENEAN
Duela min.
Osakidetzako filtrazioengatik epaitutako oposiziogileak aitaginarrebak prestatutako 50 galderetatik 48 asmatu zituen, lekuko baten arabera
Gehiago ikusi