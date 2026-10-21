Baliabide falta da EAEko irakasleen estresaren arrazoi nagusia, ikerketa baten arabera
Bizkaiko Psikologoen Elkargo Ofizialak eta EHUk Euskadiko 908 irakasleri egindako galdeketaren emaitzek islatu dute irakaslegoa "etengabeko presiopean lan egiten duen kolektibo konprometitu bat" dela.
Bizkaiko Psikologia Elkargo Ofizialak eta EHUk (Euskal Herriko Unibertsitatea) Euskadiko 908 irakasleri egindako galdeketa batek ondorioztatu duenez, irakasleen estresak "hezkuntza baliabide eta bitartekoen gabeziari" erantzuten dio nagusiki, irakaslegoaren gaitasun eza baztertuta. Ikerketak islatzen du irakaslegoa "presio jasangarriarekin lan egiten duen kolektibo konprometitua" dela.
Baliabide eskasiak eta higadurak egunerokotasuna markatzen dute ikasgeletan
Bizkaiko Psikologoen Elkargo Ofizialak (COP Bizkaia) eta EHUk egindako txostenaren arabera, irakaskuntzan aritzeko baliabide eta bitarteko nahikorik ez izatearen pertzepzioa da kolektiboaren estresean eragin handiena duen aldagaia.
Azterketa Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historikoetako eta hezkuntza-etapa guztietako 908 irakasleri egindako galdetegi anonimo batean oinarrituta egin da. Horretan, estres-maila moderatuak (5etik 2,94) eta higadura profesionala edo burnouta (5etik 3,14) izan dira ikusgai. Batez besteko ongizate psikologikoa 5etik 2,69 puntukoa da.
Begoña Rueda Bizkaiko Bizkaiko Psikologia Elkargo Ofizialeko dekanoak adierazi duenez, ondoeza hezkuntza sistemaren egitura eta antolaketa faktoreekin lotzen da, eta ez langileen gaitasunekin. Era berean, Ruedak adierazi du adierazle horiek prebentzio-neurriak indartzeko alerta-seinalea direla.
Euskadiko CCOO, ELA sindikatua, UGT Euskadi Irakaskuntza, Eskola Txikien koordinazio taldea, BIGE, Italent, COP Araba eta COP Gipuzkoa elkarlanean aritu dira ikerketa hau egiteko.
Ikasle aniztasunaren eragina
Ikerketa horren arabera, inkestan parte hartu duten profesionalen % 21ek soilik adierazi du trebetasun sozioemozionalei buruzko prestakuntza jaso duela. Hala ere, txostenak zehazten du gaitasun hori izan duten pertsonek estres eta higadura maila txikiagoak dituztela, eta ongizate handiagoa dutela.
Bestalde, hezkuntza-laguntzako berariazko premiak (HPB) dituzten ikasleen presentzia higadura-indize handiagoekin lotzen da azterlanean. Ikertzaileek zehaztu dutenez, zailtasuna ez datza ikasgelen aniztasunean, baizik eta premia horiei behar bezala erantzuteko laguntza eta baliabideen eskuragarritasunean.
Egoera horren aurrean, Bizkaiko PATk Hezkuntza Psikologiako profesionalak euskal ikastetxeetan modu egonkorrean sartzea proposatzen du, Espainiako Psikologiaren Kontseilu Nagusiak egindako ildoari jarraituz, ikasleen, familien eta irakasleen osasun mentalari arreta emateko, hezkuntza-orientazioaren osagarri gisa.