IBAI AZPIKO TUNELA

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Ibai azpiko tunelaren lanak hasi dira Sestaon

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Azpiegiturak 3.200 metroko luzera izango du eta Ballonti (Sestao) eta Artatzako (Leioa) biribilguneak lotuko ditu, itsasadarraren azpitik. Obren % 60 ezkerraldean egingo dira. Tunelak 50.000 ibilgailuri emango die zerbitzua, kalkuluen arabera. 

Sestao Leioa Trafikoa Gizartea

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