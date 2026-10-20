Osakidetza, Euskadi.eus, Izenpe eta Euskalmeteko webguneak, besteak beste, erorita, arazo informatiko baten ondorioz
Gertakaria Euskadi.eus-eko hodeian sortu da eta, domino efektuaren gisa, horren mende dauden beste webgune batzuei ere eragin die, Jaurlaritzak argitu duenez.
Osakidetza, Euskadi.eus, Izenpe eta Euskalmeten webguneak, besteak beste, erori dira intzidentzia informatiko baten ondorioz, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez.
Gertakaria Euskadi.eus-eko hodeian sortu da eta, domino efektuaren gisa, horren mende dauden beste webgune batzuei ere eragin die; hala nola Euskalmeti, Trafikoari, Osakidetzari eta Izenperi.
Gasteizko Gobernuko iturriek adierazi dutenez, ez da zibereraso bat izan, "arazo informatiko bat baizik". Teknikariak lanean ari dira intzidentzia konpontzeko, eta horrek ordu batzuk har ditzake.