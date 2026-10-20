INTZIDENTZIA INFORMATIKOAK

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Osakidetza, Euskadi.eus, Izenpe eta Euskalmeteko webguneak, besteak beste, erorita, arazo informatiko baten ondorioz

Gertakaria Euskadi.eus-eko hodeian sortu da eta, domino efektuaren gisa, horren mende dauden beste webgune batzuei ere eragin die, Jaurlaritzak argitu duenez.

Caída de las webs de Osakidetza, Euskadi.eus, Izenpe y Euskalmet, entre otras, por una incidencia informática

EITB

Azken eguneratzea

Osakidetza, Euskadi.eus, Izenpe eta Euskalmeten webguneak, besteak beste, erori dira intzidentzia informatiko baten ondorioz, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez.

Gertakaria Euskadi.eus-eko hodeian sortu da eta, domino efektuaren gisa, horren mende dauden beste webgune batzuei ere eragin die; hala nola Euskalmeti, Trafikoari, Osakidetzari eta Izenperi.

Gasteizko Gobernuko iturriek adierazi dutenez, ez da zibereraso bat izan, "arazo informatiko bat baizik". Teknikariak lanean ari dira intzidentzia konpontzeko, eta horrek ordu batzuk har ditzake.

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