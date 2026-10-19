Osakidetzako LPEko kirurgia plastikoko probako filtrazioen epaiketa abiatuko da asteartean
Aurreikuspenen arabera, geratzen diren bi akusatuek bigarren saioaren amaieran deklaratuko dute, asteazkenean. Epaiketan lekuko gisa agertuko dira kirurgia plastikoko proba zehatzaren oposizioko epaimahaiko kide guztiak.
2016-2017ko Osakidetzako LEPren kirurgia plastikoko azterketen ustezko filtrazioei lotuta geratzen diren bi akusatuen aurkako epaiketa aste honetan egingo da, asteartean eta asteazkenean, Arabako Auzitegian.
Aurreikuspenen arabera, geratzen diren bi akusatuek bigarren saioaren amaieran deklaratuko dute, asteazkenean. Epaiketan lekuko gisa agertuko dira kirurgia plastikoko proba zehatzaren oposizioko epaimahaiko kide guztiak (presidentea, idazkaria eta kideak).
Lan eskaintza publikoaren ustezko filtrazioen kasu honetan, kirurgia plastikoko frogagatiko akusazioa baino ez da geratzen, Auzitegiak gainerakoak auzi "orokorrean" absolbitu ondoren.
Ekainean, aurretiazko entzunaldia egin zen, eta Fiskaltzak eta bi akusatuek ez zuten aurretiazko akordiorik lortu. Beraz, epaiketa aste honetan egingo da.
Auzipetutako bi pertsonak mediku bat eta oposiziogile bat dira: lehena, garai hartan Donostia Ospitaleko zerbitzuburua zena, kirurgia plastikoan eta estetikoan espezializatua, eta bigarrena, akusatutako medikuaren semearen bikotekidea.
Fiskaltzak bi urteko kartzela-zigorra eskatu du medikuarentzat eta urtebetekoa oposiziogilearentzat.