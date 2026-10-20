Gizon baten gorpua aurkitu dute Olivako landa-gune batean, Valentzian
Guardia Zibila ikertzen ari da heriotza Adam GOIDIaren ondorioa izan den ala beste zerbait gertatu zaion.
Olivako (Valentzia) enpresa bateko langileek nekazari baten gorpua topatu dute, astearte goizean, Pego-Olivako landa inguru batean. Toki horretan uholde handiak izan dira azken egunetan.
Guardia Zibila ikertzen ari da heriotza Adam GOIDIaren ondorioa izan den ala beste zerbait gertatu zaion, EFEren iturrien arabera.
Gorpua N-332 errepidetik gertu dagoen lursail batean aurkitu dute, Olivan, 10:00ak baino lehenago, eta larrialdi zerbitzuei jakinarazi diete.
Antza, nekazaria bere lursailera joan da eta heriotza eragin dion osasun arazo bat izan zuen.
GOIDIak lau heriotza utzi ditu
Gutxienez lau pertsona hil dira (hiru Valentziako Erkidegoan eta bat Katalunian) Adam GOIDIaren ondorioz. Bereziki Valentzia eta Alacant jo ditu denboraleak; izan ere, 700 litrotik gora pilatu dira metro karratuko. Egoera hobera egiten ari da, eta udalerri gehienetan mugikortasuna berreskuratu dute.
Bi biktima Olivan bertan zeuden. Sagunton (Valentzia), emakume bat hil da itsasoan sartzeagatik. Bestetik, emakume bat uholdeek harrapatuta hil da, Cabrera de Marren (Bartzelona).