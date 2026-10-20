ADAM GOIDI-A

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Gizon baten gorpua aurkitu dute Olivako landa-gune batean, Valentzian

Guardia Zibila ikertzen ari da heriotza Adam GOIDIaren ondorioa izan den ala beste zerbait gertatu zaion.

VALENCIA, 19/10/2026.- Un helicóptero realiza en las labores de rescate de una persona en Oliva (Comunidad Valenciana) este lunes. El episodio de lluvias y tormentas que afecta a la Comunidad Valenciana ha dejado tres víctimas mortales y numerosos rescates de personas atrapadas en coches, viviendas y tejados, y ha obligado a confinar temporalmente hasta 145 municipios en las provincias de Valencia y Alicante, aunque la cifra se ha reducido después a ocho. EFE/ Manuel Bruque

Uholdeak, Olivan (Valentzia). Argazkia: EFE

Agencias | EITB

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Olivako (Valentzia) enpresa bateko langileek nekazari baten gorpua topatu dute, astearte goizean, Pego-Olivako landa inguru batean. Toki horretan uholde handiak izan dira azken egunetan.

Guardia Zibila ikertzen ari da heriotza Adam GOIDIaren ondorioa izan den ala beste zerbait gertatu zaion, EFEren iturrien arabera.

Gorpua N-332 errepidetik gertu dagoen lursail batean aurkitu dute, Olivan, 10:00ak baino lehenago, eta larrialdi zerbitzuei jakinarazi diete.

Antza, nekazaria bere lursailera joan da eta heriotza eragin dion osasun arazo bat izan zuen.

GOIDIak lau heriotza utzi ditu

Gutxienez lau pertsona hil dira (hiru Valentziako Erkidegoan eta bat Katalunian) Adam GOIDIaren ondorioz. Bereziki Valentzia eta Alacant jo ditu denboraleak; izan ere, 700 litrotik gora pilatu dira metro karratuko. Egoera hobera egiten ari da, eta udalerri gehienetan mugikortasuna berreskuratu dute.

Bi biktima Olivan bertan zeuden. Sagunton (Valentzia), emakume bat hil da itsasoan sartzeagatik. Bestetik, emakume bat uholdeek harrapatuta hil da, Cabrera de Marren (Bartzelona).

Uholdeak Valentzia Erkidegoa Goialdeko depresioa Gizartea

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