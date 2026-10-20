Osasuna

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Sexuak eta maila ekonomikoak eragina dute osasunerako arrisku faktore nagusietan, OMEren arabera

Ikerketak erakusten du tabakoaren kontsumoa (arrisku faktoreetako bat), adibidez, bost aldiz handiagoa dela gizonen artean (% 32,5) emakumeen artean (% 6,6) baino. Alkoholdun edarien kontsumoarekin ere gauza bera gertatzen da: % 52,2 gizonezkoen artean, eta % 35,4 emakumezkoen artean. Maila ekonomikoari eta hezkuntzari lotuta, azterketak dio herrialde garatuetan alkohol gehiago kontsumitzen dela. Kontrara, tabako gutxiago erretzen dute herrialde garatuetan bizi direnek. 

(Foto de ARCHIVO) Una persona fuma un cigarro en la calle, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley del tabaco que será remitido a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria. Se amplían los espacios sin humo a terrazas de bares y restaurantes, playas, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, espectáculos al aire libre y parques nacionales.El texto prohíbe por primera vez el consumo de productos del tabaco por parte de menores de edad y no solo su venta o suministro. La reforma equipara el uso de cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el consumo de tabaco en los espacios donde esté prohibido fumar. La venta y suministro de productos relacionados con el tabaco quedará limitada a tiendas especializadas, que no podrán exhibir publicidad ni cartelería visible desde el exterior. Jesús Hellín / Europa Press 22 JULIO 2026;TABACO;FUMAR 22/7/2026

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kutsakorrak ez diren zenbait gaixotasunek —minbizia, bihotzeko eta arnas aparatuko gaitzak eta diabetesa— eragiten dituzte munduko heriotzen hiru laurdenak. Horrekin lotuta, Osasunaren Munduko Erakundeak aztertu du zer-nolako eragina duten sexuak eta maila ekonomikoak gaixotasun horiek eragiten dituzten arrisku faktoreetan.

Gaur, asteartearekin, argitaratutako ikerketak erakusten du tabakoaren kontsumoa (arrisku faktoreetako bat), adibidez, bost aldiz handiagoa dela gizonen artean (% 32,5) emakumeen artean (% 6,6) baino. Alkoholdun edarien kontsumoarekin ere gauza bera gertatzen da: % 52,2 gizonezkoen artean, eta % 35,4 emakumezkoen artean.

Obesitateari eta dieta ez osasungarriei dagokienez, aldiz, desabantaila dute emakumeek. Gainera, kirol gutxiago egiten dute.

Hipertentsioa, bestalde, nabariagoa da gizonezkoen artean (% 34,5) emakumezkoen artean baino (% 31,7).

Maila ekonomikoari eta hezkuntzari lotuta, azterketak dio herrialde garatuetan alkohol gehiago kontsumitzen dela. Kontrara, tabako gutxiago erretzen dute herrialde garatuetan bizi direnek. 

Hirietako eta landa eremuetako bizilagunak ere alderatu ditu OMEk, eta bihotzeko gaixotasunak eta hipertentsioa ohikoagoak dira kaletarren artean. Horixe bera gertatzen da alkoholaren kontsumoarekin, obesitatearekin eta kirolarekin; ez ordea, tabako erretzaileekin, kopurua handiagoa baita landa eremuko biztanleen artean.

Gaixotasunak Osasuna Gizartea

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