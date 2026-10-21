Esklerosi anizkoitza
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Igor Yebra: 'Dantzan egiten dudala amets egiten dut, baina etsipena iristen da esnatzen zarenean'

Iragarkia
18:00 - 20:00

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Igor Yebra dantzariak pairatzen duen esklerosi anizkoitzari buruz hitz egin du Radio Euskadin, eta berriro dantzatu ezin izateak dakarren desamodio sentimendua partekatu du. Yebra aske sentitu da bere gaixotasuna publiko egin eta liburu autobiografiko batean islatu ondoren.

Gaixotasunak Gizartea

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