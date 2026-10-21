Olentzeroren Baso Magikoa: Zornotzako gabonetako argi-parke berria
Jauregibarria parkea "Olentzeroren Baso Magikoa" izango da. 20.000 metroko girlandak, elur artifiziala eta pantaila erraldoi bat izango ditu.
Zornotzako Jauregibarria parkea argi eta fantasiazko gune magiko bihurtuko da datozen gabonetan. Horretarako, 20.000 metrotik gora argi-girlanda, 4.000 lore argiztatu eta hainbat argi eta soinu efektu jarriko dituzte, gabonetako giroa sortzeko.
Parkeak elur artifiziala eta kea ere izango ditu, baita argiztatutako 150 figura animatroniko ere. Mugimendua duten figura horiek bizitasuna eta dinamismoa emango diete parkeko guneei. Gainera, 200 argiztapen robotizatu baino gehiago gehituko dira. Bestalde, 120 metro koadroko pantaila batean udalerriko monumentu historikoak agertuko dira, gabonetako ipuin bihurtuta.
Hori guztia ibilbide batean integratuko da, zentzumenezko esperientzia bat eskaintzeko asmoz. Parkea irekita egongo da azaroaren 30etik urtarrilaren 6ra, 18:00etatik 22:00etara.
Bisitatzeko, beharrezkoa izango da aurretiaz sarrera eskuratzea, Kutxabanken bitartez. Hala ere, Zornotzako Udalak 1.000 sarrera jarriko ditu herriko denda eta tabernen eskura, parkearen esperientzia jarduera ekonomikoarekin lotzeko eta hurbileko erosketak sustatzeko.
Ainhoa Salterain Amorebieta-Etxanoko alkateak nabarmendu du ilusio handiz heldu diola herriak Gabonetako proposamen berri honi: "egun hauetan Amorebieta-Etxano bizitasunez betetzea nahi dugu, eta bai herriko familiek, bai bisitan datozenek Gabon desberdinez gozatzeko aukera izatea".