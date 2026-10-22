Usurbilen deskarga elektriko bat jasota hildako adingabearen heriotzaren auzia berriz irekitzeko agindu dute
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak ikerketa berriz irekitzeko agindu du, dorrearen jabe diren eta mantentze-lanez arduratzen diren enpresek zuhurtziagabekeriazko hilketa-delitua egin zituzten zantzuak dituztela iritzita.
2025eko martxoan Usurbilgo goi-tentsioko dorre batean deskarga elektriko bat jasota hildako 11 urteko mutikoaren heriotzari buruzko ikerketa berriro irekitzeko agindu du Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak.
Auzitegiak baliogabetu egin du instrukzio-epaitegiaren erabakia, auzia behin-behinean artxibatzea, alegia, uste baitu dorrearen jabe diren enpresek eta mantentze-lanez arduratzen den enpresak (Tremefil-Izaguirre eta Urumeako Elektronika) zuhurtziagabekeriagatiko hilketaren eta zuhurtziagabekeriagatiko lesioen delituak egin dituzten zantzuak daudela.
Ebazpenak ez dakar kondenarik, baina Auzitegiak erantzukizunak ikertzen jarraitzeko arrazoiak daudela iritzio dio. Hala, enpresa jabearen bi administratzaileei eta mantentze-konpainiako ahaldun eta zuzendari teknikoari deklarazioa hartuko die, ikertu gisa.
Eusko Jaurlaritzak gabeziak antzeman zituen
Era berean, Eusko Jaurlaritzako Industria Sailari eta Usurbilgo Udalari azalpenak eskatu dizkie inguru horretan egindako ikuskapenei, segurtasun-neurriei eta obrei buruz.
Eusko Jaurlaritzaren txosten tekniko baten arabera, instalazioak segurtasun-gabeziak zituen: eskailerara sartzea eragotzi behar zuen tranpolak ez zuen egitekoa betetzen, dorrean eskalatzea galarazteko elementuak falta ziren eta arrisku elektrikoko seinaleak ez ziren egokiak.
Dorrea espaloi baten eta 2024an egokitu zen oinezkoentzako gune baten ondoan zegoen. Beraz, instalazioaren inguruan jentea zebilen maiz, eta, hortaz, zegozkion babes-neurriak hartu behar zirtuen Udalak. Auzitegiaren ustez, neurri horiek ez hartzeak istripua eragin zezakeen zantzuak daude. Halaber, nabarmendu du gertakariaren ondoren eskalatzea galarazteko hesiak jarri zirela, eta eskailerarako sarbidea aldatu eta kanpoan hesi bat jarri zela.
Azkenik, bizirik atera diren bi adingabeei lesioen azterketa mediko-forentsea egitea eskatu du.
Nola gertatu zen ezbeharra?
Gertakaria 2025eko martxoaren 15ean izan zen, 18:10ean, Usurbilgo Errota Berri inguruan. Hiru adingabe Atxega jatetxean zeuden, familia ospakizun batean, eta establezimendutik atera ziren eta horietako bi goi-tentsioko dorrera igo ziren.
Lekukoek adierazi zutenaren arabera, leherketa moduko bat entzun zen eta poligonoa argi barik geratu zen.
Dorrera igo ez zen hirugarren adingabea jatetxera itzuli zen gertatutakoaren berri emateko, eta inguruan zeuden bi helduk larrialdi-zerbitzuei deitu zieten.
Zaurituak, 11 urteko mutiko bat eta 15 urteko neskato bat, lehengusuak ziren, eta Donostia Ospitalera eraman zituzten hasieran. Ondoren, Gurutzetako Ospitaleko Erredura Handien Unitatera eraman zuten mutikoa, larri, eta han hil zen. Egun berean eman zioten alta neskatoari.