Emakume bat atxilotu dute, Iruñeko kartzelan haxixa sartzen saiatzea leporatuta
Emakumeak bost haxix puska zeramatzan soinean, preserbatibo batean ezkutatuta. Atzemandako drogak 100 gramo inguruko pisua zuen.
Guardia Zibilak 21 urteko emakume bat atxilotu du, Iruñeko espetxera egindako bisita batean haxixa sartzen saiatzea leporatuta. Atxilotuak 100 gramo haxix inguru zeraman soinean, eta osasun publikoaren aurkako delitua egitea egotzita atxilotu zuten kartzelaren sarreran bertan.
Guardia Zibilak gaur goizean zabaldutako ohar baten bidez jakinarazi duenaren arabera, espetxera sartzen ari ziren pertsonen artean prebentziozko kontrol batean atzeman zuten emakumea.
Poliziaren txakurretako batek droga usaindu zuen, agenteek emakumea miatu eta soinean zeraman droga atzeman zioten.
Emakumeak bost haxix zati zeramatzan, preserbatibo batean ezkutatuta. Atzemandako drogak 100 gramo inguruko pisua zuen.
Hori dela eta, agenteek emakumea atxilotu zuten, osasun publikoaren aurkako delitu baten egile zelakoan.