Azaroaren 11ko greba orokorra erregistratu dute sindikatu abertzaleek, etxebizitza sindikatuekin batera
ELAk, LABek, ESKk, Steilasek, Etxaldek eta Hiruk formalizatu dute deialdia, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarearekin eta Etxebizitzaren Sindikatu Sozialistarekin batera.
ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde eta Hiru sindikatuek azaroaren 11ko greba orokorra erregistratu dute, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarearekin eta Etxebizitzaren Sindikatu Sozialistarekin batera. Erakundeak deialdi bateratu egiteko ari dira lanean, etxebizitza eskuratzea bermatuko duten, higiezinen espekulazioa geldiaraziko duten eta langile klasearen pobretzeari aurre egingo dioten neurriak eskatzeko.
Deitzaileen ustez, egoera "jasanezina" da; izan ere, salatu dutenez, langile klasea pobretzen ari da, eta enpresek eta espekulatzaileek, ordea, etekinak handitzen dituzte. Horregatik, kaleak hartzeko eta egiturazko aldaketak bultzatzeko deia egin dute. Era berean, 1.500 euroko gutxieneko soldataren aldeko greba orokorretik zortzi hilabete baino gutxiago igaro direla gogorarazi dute.
Etxebizitza, aldarrikapenen erdigunean
Erakundeek salatu dute etxebizitza dela euskal langileak pobretzearen arrazoi nagusietako bat, eta arrakala matxista eta arrazistak sakontzen laguntzen duela. Eskubide gisa bermatu egin behar dela defendatzen dute, Osasunaren eta Hezkuntzaren maila berean, eta espekulazioa jo dute hori lortzeko oztopo nagusitzat.
Herritar guztientzako kalitatezko etxebizitza bat bermatzeko, hiru eraldaketa proposatzen dituzte: espekulatzaileak desjabetzea, espekulazio-praktikak debekatzea eta etxebizitza langile-klasearen beharren arabera antolatzea.
Gainera, berehalako neurriak eskatu dituzte, hala nola etxegabetzeak gelditzea eta etxebizitzen prezioak jaistea.
Kritikak patronalari eta erakundeei
Patronala eta erakundeak ere interpelatu nahi ditu deialdiak. Sindikatuek Confebaski eta CENi leporatu diete lan-prekarietatea iraunaraztea eta Euskal Herriko errealitatera egokitutako gutxieneko soldata propioa ezartzea galaraztea. Etxebizitzaren arloan, espekulatzaileek langileen bizi-baldintzen kontura aberasten jarraitzen dutela salatu dute.
Era berean, kritikatu egin dute Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta hainbat udalek etxebizitzaren negozioa indartzen duten politikak garatzen jarraitzea, nahiz eta arlo horretan eskumen handiak izan.
Azkenik, deialdia egin duten erakundeek diote beharrezkoa dela errentarien aldeko politikak bultzatzeari uztea eta Lan Harremanen eta Gizarte Babesaren Euskal Esparruan aurrera egitea.