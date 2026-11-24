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EH Bildu: "Iruñeko egoitzan agertutako margoketa faxistek argi erakusten dute igandean zer dagoen jokoan"
Euskal herritar guztiak "irribarre zabal batekin bozkatzera" deitu ditu EH Bilduk, "erreakzionarioei eta gorrotozaleei argi uzteko hemen herri duin bat dagoela. Posible egin".
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