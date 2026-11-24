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EH Bildu: "Las pintadas fascistas aparecidas en la sede de Pamplona dejan claro lo que está en juego este domingo"
A través de sus redes sociales, EH Bildu ha llamado a toda la ciudadanía de Euskal Herria "a votar con una gran sonrisa, para demostrar a los reaccionarios y los intolerantes que aquí hay un pueblo digno que no se rinde. Hagámoslo posible".
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