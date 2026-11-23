En concreto, el CIS otorga al PSOE una estimación de voto del 34,4 %, cuatro décimas menos que en el barómetro de octubre, pero un punto más que en la última macroencuesta electoral realizada en la precampaña.



Al PP, por su parte, se le calcula un respaldo del 24,7 %, peor que en la macroencuesta (25,5 %) pero por encima de lo que registró en el barómetro.

Así las cosas, la ventaja del PSOE se sitúa ahora en casi diez puntos (9,7 puntos), mayor que la que se vio en la macroencuesta (7,8 puntos), pero inferior a la del barómetro de octubre (11,8).



La tercera plaza sigue siendo para Vox, que por primera vez en los últimos meses registra una caída. El CIS le otorga ahora una estimación del 15,6 %, por debajo del 18,4 % de la macroencuesta de precampaña y que el anterior barómetro (17,1 %).



Frente Amplio también cae en relación con el último barómetro, pasando del 6,1 % de octubre al 5,7 % de noviembre. Podemos se queda en un 0,8 %, aunque uno y otro comparten otras coaliciones que se computan aparte.