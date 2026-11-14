ELECCIONES GENERALES
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Campaña electoral en Euskadi: Estos han sido los actos principales de la mañana del sábado

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Portada campaña 29N Elecciones generales es
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hauteskunde kanpaina Euskadin: Hauek izan dira larunbat goizeko ekitaldi nagusiak

Agencias | EITB

Última actualización

En los mítines y actos de la mañana del sábado, los y las candidatas han hablado sobre vivienda, movilidad, coste de la vida o economía. 

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