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Campaña electoral en Euskadi: Estos han sido los actos principales de la mañana del sábado
En los mítines y actos de la mañana del sábado, los y las candidatas han hablado sobre vivienda, movilidad, coste de la vida o economía.
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