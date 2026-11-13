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La campaña en redes: nuevos formatos para llegar al electorado
Euskaraz irakurri: Hauteskunde-kanpaina sareetan: alderdiak YouTuben eta Jordi Wilden saioan
La campaña electoral también ha llegado a las redes sociales, y cada vez son más los partidos que utilizan YouTube y plataformas de creadores de contenidos conocidos para llegar a electores fuera del círculo político habitual, como el programa The Wild Project, del popular youtuber Jordi Wild.
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