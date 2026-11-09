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Actos de precampaña: lunes 9 de noviembre

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 9a, astelehena, arratsaldez

EITB

Última actualización

El PNV ha presentado en Sabin Etxea su programa electoral; han presentado cinco compromisos y 30 propuestas concretas vinculadas a ellos. EH Bildu, por su parte, ha afirmado que su grupo es el verdadero "frente amplio" de izquierdas que existe en Hego Euskal Herria. El Frente Amplio, en cambio, ha dirigido la jornada de hoy hacia los colectivos sociales, mientras que el PP ha presentado medidas dirigidas a los autónomos.

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