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Actos de precampaña: lunes 9 de noviembre
Euskaraz irakurri: Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 9a, astelehena, arratsaldez
El PNV ha presentado en Sabin Etxea su programa electoral; han presentado cinco compromisos y 30 propuestas concretas vinculadas a ellos. EH Bildu, por su parte, ha afirmado que su grupo es el verdadero "frente amplio" de izquierdas que existe en Hego Euskal Herria. El Frente Amplio, en cambio, ha dirigido la jornada de hoy hacia los colectivos sociales, mientras que el PP ha presentado medidas dirigidas a los autónomos.
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