Azaroaren 29ko hauteskundeak
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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 9a, astelehena

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hauteskunde kanpaina hasteko 3 egun falta diren honetan, alderdiak kanpainaurre betean dabiltza. EAJk hauteskunde-programa aurkeztu du Sabin Etxean; bost konpromiso eta horiei lotutako 30 proposamen zehatz aurkeztu dituzte. EH Bilduk, bere aldetik, adierazi du bera dela Euskal Herrian dagoen ezkerreko benetako “fronte zabala”. Fronte Zabalak, aldiz, gizarte kolektiboengana zuzendu du gaurko eguna, eta PPk autonomoei zuzendutako neurriak aurkeztu ditu.

Hauteskundeak EAJ-PNV EH Bildu Euskadiko Alderdi Popularra Hauteskunde Orokorrak

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