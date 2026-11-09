Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 9a, astelehena
Hauteskunde kanpaina hasteko 3 egun falta diren honetan, alderdiak kanpainaurre betean dabiltza. EAJk hauteskunde-programa aurkeztu du Sabin Etxean; bost konpromiso eta horiei lotutako 30 proposamen zehatz aurkeztu dituzte. EH Bilduk, bere aldetik, adierazi du bera dela Euskal Herrian dagoen ezkerreko benetako “fronte zabala”. Fronte Zabalak, aldiz, gizarte kolektiboengana zuzendu du gaurko eguna, eta PPk autonomoei zuzendutako neurriak aurkeztu ditu.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 9a, astelehena
ZUZENEAN
Duela min.
Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 8, igandea
ZUZENEAN
Duela min.
Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 8a, igandea
ZUZENEAN
Duela min.
Hauteskundeen atariko eztabaida saioa egin dute Nafarroako hautagaiek Radio Euskadin
ZUZENEAN
Duela min.
Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 7a, larunbata
ZUZENEAN
Duela min.
Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 6, ostirala
ZUZENEAN
Duela min.
Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 6, ostirala
ZUZENEAN
Duela min.
Kanpainaurreko ekitaldiak: osteguna, azaroak 5
ZUZENEAN
Duela min.
Kanpainaurreko ekitaldiak: asteazkena, azaroak 4
Gehiago ikusi